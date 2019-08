Bilal Hassani : Moqué par Thomas Vergara, Nabilla vole à son secours

"Qu'ils me les lancent, ces mots qui blessent. Jamais je ne baisserai la tête", chantait avec fierté Bilal Hassani dans son titre Jaloux, issu de son premier album, Kingdom. C'est probablement ce qu'il s'est dit en découvrant un commentaire pas franchement sympa de Thomas Vergara, qui dialogue avec son épouse Nabilla (et père de leur futur fils).

Dans une vidéo publiée sur Snapchat le 29 août 2019, l'ancienne star des Anges raconte en effet qu'elle a rêvé de son enfant, qui devrait naître d'ici à quelques semaines. "Quand il est sorti, genre, j'étais avec ma mère et tout. Il est sorti d'un coup, j'ai même pas forcé ou quoi. Et genre, il avait une tête de fille avec une petite barrette de fille, des yeux comme toi verts, mais de fille avec plein de cils. Puis j'ai dit : 'Mais c'est une fille ?' Et ma mère me dit que non, il avait un tout petit zizi", explique Nabilla, dans des propos déjà un peu maladroits sur le genre.

"C'était tellement bizarre que j'ai arrêté d'écouter ! Ce matin, elle a rêvé qu'il était une fille mais avec un petit zizi", commente Thomas Vergara. "J'étais trop mal, après j'arrêtais pas de pleurer, j'étais pas bien", poursuit la belle brune. "T'as cru que c'était Bilal Hassani, mon fils ?", lâche le futur papa, dans une tentative de blague pas vraiment drôle. "T'es méchant ! Même si c'est un Bilal Hassani, je l'aimerai quand même. Je l'aimerai encore plus !", renchérit Nabilla, sous les "non" répétés et désapprobateurs de Thomas Vergara.

Une séquence ensuite publiée sur les réseaux sociaux. Il n'en fallait pas plus pour que Bilal Hassani, qui jouit d'une grande communauté dévouée, réagisse. "Haha meuf ! Nabilla, je t'aime. Thomas, ce n'était pas très gentil", a-t-il tweeté, dans un message posté en anglais.