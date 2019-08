Nabilla enceinte et au bord des larmes : son père la fait craquer

Pendant des années, la relation entre Nabilla et son père était tendue. Depuis un peu plus de deux ans, l'ancienne candidate de télé-réalité devenue businesswoman a renoué avec Khoutir Benattia, fonctionnaire de l'ONU. Mardi 27 août 2019, la jeune femme enceinte de son premier enfant a révélé avoir reçu un joli message de son papa.

C'est les larmes aux yeux que Nabilla s'est confiée à ses abonnés sur le réseau social Snapchat. "Je suis tellement contente d'avoir reçu ce message de mon père. On a eu des passages tellement compliqués lui et moi quand j'étais plus jeune. On ne s'est pas parlés pendant cinq ans", a-t-elle rappelé. Et de poursuivre : "Ça s'est tellement amélioré (...). Il me dit : 'Qu'est-ce que tu es devenue intelligente, qu'est-ce que tu es devenue mature !' Je pense que ça restera ma plus belle réussite, d'avoir rendu fier mon père." Ce dernier a d'ailleurs déclaré avoir hâte de rencontrer son petit-fils Milann, dont la naissance est prévue pour cette fin d'année 2019.

Si plus jeune l'épouse de Thomas Vergara jugeait l'éducation de son père trop stricte, aujourd'hui elle comprend mieux. "Je me disais : 'Il me saoule, il a trop de principes, trop de valeurs.' Mais il m'a appris tellement de choses ! Quand on est jeune, on a envie de se rebeller et on n'aime pas que nos parents nous mettent des barrières alors que c'est pour notre bien", poursuit la future maman de 27 ans.

Une heureuse nouvelle pour Nabilla qui ne vit pas une période très rose de sa grossesse. Toujours sur Snapchat, la belle brune a évoqué un moment "hyper compliqué". "Je sens que le bébé puise vraiment dans toutes mes ressources. J'essaie de manger des fruits, des légumes, des vitamines, je prends du fer... Ça ne suffit pas. Je me sens tellement faible, c'est ouf, a-t-elle lancé. Il me reste huit semaines. Ça va aller, c'est sûr, mais ça devient vraiment compliqué. Malgré les apparences, je me sens gonflée, je ne me sens pas belle... Après je suis triste, après je suis contente... Je suis un peu perdue en fait." Pas très en forme, la jeune femme a même ajouté : "Je vais aller m'allonger un petit peu parce que je ne me sens pas très bien (...). J'ai l'impression que je vais m'évanouir." Une fin de grossesse difficile pour la belle...