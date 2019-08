Nabilla et Thomas Vergara : La somme d'argent extravagante dépensée en shopping

Gros craquage pour Nabilla et Thomas Vergara mercredi 21 août 2019 ! Le couple, qui a quitté le temps nuageux de Londres pour une escapade en amoureux à Madrid, a profité d'une virée shopping dans la capitale espagnole. Sur les réseaux sociaux, les futurs parents ont dévoilé le montant total de leurs achats dans la maison de luxe Hermès. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils se sont fait plaisir !

Sur Instagram et Snapchat, Nabilla, enceinte de son premier enfant, et son mari Thomas Vergara ont partagé des vidéos et photos de leur passage chez Hermès. En boutique, la jolie brune de 27 ans a hésité entre deux modèles de sacs... avant de finalement craquer pour un Kelly en crocodile bleu ! Un modèle rare en matière noble qui vaut certainement une fortune.

Si le prix exact de ce sac n'a pas été révélé, Thomas Vergara a dévoilé le montant total de leurs achats chez Hermès en partageant une photo du terminal de paiement par carte bleue indiquant la somme de... 26 995 euros ! Un sacré pactole dépensé en seulement quelques minutes. Plus que ravie, Nabilla a précisé avoir enfin eu le "sac de [ses] rêves". Mais ce n'est pas le seul achat du couple. En effet, comme le dévoile la belle sur Snapchat, cette jolie somme a été dépensée pour des cadeaux pour elle, Thomas et leur bébé, un petit garçon qui se prénommera Milann.

Ce n'est pas la première fois que Nabilla s'offre un sac de la marque. En mai dernier déjà, la jeune femme présentait à ses followers son "new baby", un Kelly Iconic de chez Hermès en cuir lisse et rouge. Un modèle vendu aux alentours de 19 000 euros sur le site de luxe Kabinet Privé.