Bilal Hassani, déjà un an d'amour avec Nawfel : "Je t'aime"

Un an qu'ils s'aiment. Bilal Hassani et Nawfel, son compagnon, ont fêté leur premier anniversaire de vie commune le mercredi 28 août 2019. Ils ne pouvaient pas rêver meilleur décor que l'ultime concert d'Ariana Grande à l'Accorhotel Arena (Bercy), dans le cadre de son Sweetener Tour. Depuis une loge privative, les amoureux ont profité à fond du concert de l'idole américaine, dansant et twerkant au rythme de la musique. Un instant capturé en vidéo, puis publié sur les réseaux sociaux.

"1 year, I love you", a écrit Bilal Hassani en légende, sur Twitter. Nawfel a d'ailleurs retweeté son adorable post d'anniversaire, en répondant un tendre "Je t'aime". De quoi émouvoir les nombreux fans du représentant de la France à l'Eurovision, qui ont laissé éclater leur joie en section commentaires.