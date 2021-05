Bilal Hassani en couple : qui est Cassem Jebrouni, son séduisant boyfriend ?

Lorsque Bilal Hassani a fait sa grande annonce, il en profitait pour mettre en avant la jupe qu'il porte, crée par son homme. Il a créé la Maison Cassem, qui s'est lancée sur Instagram le 19 avril dernier. "Sortie en 2021", prévient la marque de prêt-à-porter. Pour l'heure, une seule pièce a été dévoilée. On sait déjà qui va être la muse de sa firme...

Cassem Jebrouni a encore de quoi nous surprendre. En plus d'être à la tête d'une marque de vêtements, il est détenteur d'une chaîne YouTube à son nom. Sur Instagram, le jeune homme pose devant Webedia. "On vient juste de filmer ma première vidéo YouTube avec mon Bilal. J'étais stressé mais mignon", écrivait-il le 28 avril dernier. Il ne reste plus qu'à attendre cette vidéo tant demandée.

Bilal Hassani semble particulièrement épanoui dans les bras de son homme. Avant de le rencontrer et après une rupture, il expliquait à Voici qu'il profitait à fond de son célibat. "J'étais en couple et je ne le suis plus, il n'existe plus, j'en parle dans l'album d'ailleurs. Je vis un célibat très très fun. Je me suis beaucoup amusé entre les deux confinements, les hommes pourront en témoigner", déclarait-il.