Bilal Hassani éblouissant en robe en cuir et cuissardes, Anggun en transparence pour le Sidaction

Parmi les artistes programmés, les téléspectateurs pourront également écouter la magnifique Anggun, Carla Bruni, Amir Haddad, Pascal Obispo, Chimène Badi, Kendji Girac, Catherine Lara ou encore Nolwenn Leroy.

Tous ont chanté et remercié Line Renaud pour son engagement contre le sida, commencé il y a 35 ans. Avec eux, le couturier et co-animateur de la soirée Jean-Paul Gaultier, ainsi que Clémentine Célarié venue rééditer un fait marquant de l'histoire du Sidaction, et des anonymes aidés par Line tout au long de son combat viendront également témoigner du soutien inestimable qu'ils ont reçu de sa part. Les efforts de la chanteuse et activiste, victime d'un AVC longtemps resté secret, seront honorés par les plus grands noms de la variété française.

Le show Sidaction, ensemble contre le Sida - Merci Line sera l'occasion une nouvelle fois de sensibiliser les téléspectateurs et de faire appel à leur générosité en appelant le 110. Surprises, émotion, partage et bonne humeur rythmeront cette édition très spéciale du Sidaction...