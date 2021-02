Brigitte Macron stylée en blazer bleu, elle écoute la "Symphonie pour la vie"

Cette année encore, Brigitte Macron est à la tête de l'Opération Pièces Jaunes. Elle a pu compter sur la mobilisation d'une quarantaine d'artistes pour prendre part à un concert unique, diffusée ce mercredi 10 février 2021 sur France 3. La première dame a applaudi les artistes de la Symphonie pour la vie, produit par Electron libre, réalisé par Julien Faustino et avec le concours de Gautier Capuçon.

Gims, Vitaa et Slimane, Pascal Obispo, Manu Katché, Angélique Kidjo, Jane Birkin ou encore Dany Brillant... qui ont rejoint pour la première fois des artistes lyriques comme Gautier Capuçon, Hugues Borsarello, Natalie Dessay, Patricia Petibon, Alexandre Tharaud, Thomas Enhco, Frank Braley, Jérôme Ducros, Nicolas Dautricourt, Nemanja Radulovic, Lise Bertaud, mais aussi la maîtrise de l'Opéra Comique et l'Orchestre à l'école.

Ils sont une quarantaine à s'être mobilisés pour la réussite de l'Opération Pièces Jaunes en 2021, en participant au concert Symphonie pour la vie. L'événement a été tourné les 3 et 4 février derniers au Théâtre National de l'Opéra Comique, situé Place Boieldieu dans le 2e arrondissement de Paris. Brigitte Macron s'y était rendue jeudi 4 pour s'exprimer et remercier les chanteurs et musiciens.

Ravissante en blazer bleu électrique à revers noirs, le visage protégé d'un masque assorti (de la marque Le Masque Français), l'épouse du président de la République Emmanuel Macron a également veillé sur l'évolution de la cagnotte des Pièces Jaunes. Le sélectionneur de l'équipe de France et parrain de la 32e édition de l'opération, Didier Deschamps, était également de la partie.