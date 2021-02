Symphonie pour la vie : Brigitte Macron entourée de Gims et Jane Birkin pour une grande soirée

Un grand rassemblement pour une cause importante. Anne-Élisabeth Lemoine anime le nouveau numéro de Symphonie pour la vie, spécial Pièces Jaunes qui sera diffusé mercredi 10 février 2021 sur France 3. Cette nouvelle édition aura pour but de récolter des dons pour l'association de Brigitte Macron, qui sera également de la partie. La première dame sera accompagnée d'Anne Barrère (vice-présidente de la Fondation) et de Didier Deschamps (parrain de la 32e édition).

Au programme de la soirée musicale, les artistes de différents univers (du classique à la variété) présents vont proposer des performances inédites depuis l'Opéra-Comique à Paris. Ils vont tous appeler aux dons pour l'opération Pièces jaunes, organisée par la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. Les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver Gims, Roberto Alagna, Gautier Capuçon, Yvan Cassar, Jane Birkin, Natalie Dessay, Patricia Petibon, Matthieu Chedid, Ibrahim Maalouf, Pomme, Marie Oppert, Jakub Jozef Orlinski, Dany Brillant, Thomas Dutronc et même Laurent Voulzy. Un parterre de stars qui seront, pour l'occasion, entourés de nombreux musiciens.

Brigitte Macron est plus impliquée que jamais pour les Pièces Jaunes. Le 18 janvier dernier, elle s'est rendue à l'hôpital pédiatrique de Bullion (Yvelines) pour promouvoir l'opération, en compagnie du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps. Une visite en tout petit comité en raison de l'épidémie de coronavirus. La présidente de la Fondation hôpitaux de Paris-hôpitaux de France avait rencontré les enfants malades et les soignants par petits groupes, avec une délégation réduite au minimum. Les jeunes malades avaient pu écouter par roulement des mini-concerts du violoncelliste Gautier Capuçon, auquel l'épouse du chef de l'Etat avait demandé de participer au lancement de l'opération.