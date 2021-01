Natalie Dessay en couple depuis plus de 30 ans avec Laurent Naouri : il a (vraiment) tout tenté pour la retrouver !

Il y a des rencontres qui changent le cours d'une vie. En 1989, Laurent Naouri croise pour la première fois le regard de celle qui allait devenir la femme de sa vie, Natalie Dessay. Interviewée par Paris Match en 2015, la soprano raconte : "Notre rencontre, qui date de 1989 alors que nous avions 23 et 24 ans, tient de l'alchimie. J'étais venue visiter un stage d'interprétation auquel Laurent participait à l'abbaye de Royaumont. Puis nous avons commencé à parler. Pas du tout de musique, mais de séries télévisées dont je suis fan depuis toujours. Avec les années, je suis passée de Columbo aux Experts et à New York. Section criminelle".

J'ai cherché son nom sur chaque boîte aux lettres

Une soirée inoubliable pour Laurent qui avait alors eu un véritable coup de foudre pour Natalie. Bien trop intimidé pour oser prendre le numéro de téléphone de celle qui venait de lui taper dans l'oeil, il va pourtant tout faire pour la retrouver. "Très impressionné par ce premier contact avec Natalie, j'ai souhaité la revoir mais je ne savais pas comment m'y prendre. J'ai appris qu'elle habitait boulevard Morland à Paris. Ne connaissant pas le numéro, j'ai cherché son nom sur chaque boîte aux lettres. Quand j'ai trouvé la sienne, j'y ai glissé une "invitation". Elle m'a répondu et, depuis, nous ne nous sommes plus quittés."

Par amour pour lui, Natalie s'est convertie au judaïsme. Mariés depuis 1994, le couple a eu deux enfants : Tom et Neïma. En couple depuis 32 ans, Natalie et Laurent vivent une passion sans nuages et sont aussi amoureux qu'au premier jour. "Il n'y a jamais eu de rivalité entre nous. (...) Chacun de nous guide l'autre vers ce qu'il a de meilleur" explique l'artiste de 56 ans avant d'ajouter "Ce qui est formidable, c'est que, après toutes ces années, nous ne sommes pas du tout lassés l'un de l'autre !" Un couple en parfait accord.