Brigitte Macron et Didier Deschamps lancent les Pièces jaunes 2021 avec Gautier Capuçon

Cette année, crise sanitaire oblige, pas de tirelires pour les Pièces jaunes, mais qu'importe, la mobilisation de Brigitte Macron, première dame et présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, et Didier Deschamps, parrain des Pièces jaunes et sélectionneur de l'équipe de France de football, reste toujours aussi forte pour cette 32e édition, même particulière.

Tous deux se sont rendus à l'hôpital pédiatrique de Bullion (Yvelines) lundi 18 janvier pour lancer l'édition 2021 des Pièces jaunes.

Alors que l'an dernier, leur visite pour lancer l'opération Pièces jaunes 2020 à Orléans avait été l'occasion d'un véritable bain de foule, cette fois Brigitte Macron a rencontré les enfants malades et les soignants par petits groupes, avec une délégation réduite au minimum.

Les jeunes malades ont pu écouter par roulement des mini-concerts du violoncelliste Gautier Capuçon, auquel l'épouse d'Emmanuel Macron avait demandé de participer au lancement de l'opération. La première dame a également distribué des cartes dédicacées de Didier Deschamps, champion du monde 1998 et très sollicité par les jeunes fans de foot.

Brigitte Macron a visité une nouvelle maison de famille qui accueille les parents d'enfants hospitalisés, ainsi que des équipements de loisirs (médiathèque, aire de jeux) financée par la Fondation. Elle a terminé sa visite en se rendant dans les chambres des enfants qui ne peuvent pas se déplacer.

Au total l'hôpital pédiatrique de Bullion a reçu 1,2 million d'euros de la fondation ces dernières années pour financer plusieurs dizaines de projets.

En marge de sa visite, Brigitte Macron a expliqué qu'elle souhaitait que la Fondation finance dans les hôpitaux des équipes de trois personnes, chargées de détecter les enfants maltraités, la nouvelle mission qu'elle veut lui assigner. "Il faudrait des équipes de trois personnes, un pédopsychiatre, une assistante sociale et une infirmière, des équipes volantes qui circulent dans plusieurs hôpitaux. Dans l'idéal, il faudrait une équipe par département", a-t-elle dit, comme le rapporte l'AFP. La Fondation espère lancer des opérations tests dans des hôpitaux à Paris, en banlieue et en région. "Nous sommes persuadés que ça va marcher, si on prouve que ça marche et après ça va ouvrir" à une généralisation sur tout le territoire, a souhaité Brigitte Macron.

La veille de cette sortie dans les Yvelines, dimanche 17 janvier, Brigitte Macron avait été l'invitée d'Anne-Claire Coudray sur le plateau du JT de 20 heures de TF1. Au cours de cette intervention, la première dame était revenue sur le coronavirus qui l'a touchée, comme son époux. Plus de 8 millions de téléspectateurs ont suivi son passage sur TF1.