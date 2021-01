Brigitte Macron, prochaine candidate de Mask Singer ? Bonne comédienne, elle joue le jeu !

Et pourquoi pas une participation à la prochaine saison de Danse avec les stars ? "C'est chic, c'est inattendu ! Sur un cha-cha, Brigitte Macron ! C'est top, on y est déjà !" Pour Camille Combal, Didier Deschamps serait même le parfait partenaire. Une nouvelle idée pour laquelle l'entraîneur des Bleus mime la gêne et le refus catégorique. "Didier, il faut faire un effort !" Ce n'est pas l'idée d'une participation à Koh-Lanta qui provoque un grand enthousiasme non plus... "On peut dire, tout simplement, aux gens d'aller sur le site internet piecesjaunes.fr, suggère alors Didier Deschamps. Ou par SMS, envoyez DON au 92 111."

En plus de ce sketch vidéo et de sa prochaine apparition dans le Grand concours des animateurs, Brigitte Macron sera l'invitée exceptionnelle d'Anne-Claire Coudray dans le JT de 20h sur TF1 dimanche soir. Là encore, la présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France invitera les Français à soutenir cette 32e édition de l'Opération Pièces Jaunes.