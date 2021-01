Brigitte Macron bientôt dans un jeu phare de TF1 : la première dame sera bien entourée !

Pour sa première apparition télé de 2021, Brigitte Macron sera en bonne compagnie ! Le 22 janvier prochain, la première dame sera en effet sur TF1 pour assister à une nouvelle édition du Grand concours des animateurs, un jeu désormais présenté par Alessandra Sublet. En sa qualité de présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, l'épouse du président de la République fera le déplacement à l'occasion de la 32e édition de l'Opération Pièces Jaunes, qui se tiendra du 18 janvier au 5 février. Elle sera accompagnée de Didier Deschamps, le parrain de l'Opération Pièces Jaunes, et Anne Barrère, Vice-Présidente de la Fondation des Hôpitaux.

De nombreuses personnalités ont répondu présent pour cette nouvelle édition du Grand concours des animateurs : Alexandre Devoise, Anaïs Grangerac, Arthur, Bénédicte Le Chatelier, Chris Marques, Christophe Beaugrand, Denis Brogniart, Elsa Fayer, Frédéric Calenge, Grégoire Margotton, Hélène Mannarino, Juan Arbelaez, Karine Ferri, Iris Mittenaere, Jean-Luc Reichmann, Jean-Pierre Foucault, Laurent Mariotte, Marie-Ange Nardi et Pascale de la Tour du Pin. Des candidats qui, pour sûr, vont se remuer les méninges et peaufiner leur réactivité pour tenter de remporter ce concours de culture générale. Cela fait maintenant 30 ans que le groupe TF1 soutient l'Opération Pièces Jaunes et s'engange pour améliorer le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés.

La participation de Brigitte Macron est d'autant plus attendue qu'il s'agira de sa première apparition depuis qu'elle a contracté la Covid-19. L'épouse d'Emmanuel Macron avait en effet été testée positive le 24 décembre dernier, alors qu'elle était en vacances Fort de Brégançon, dans le Var, pour un Noël en amoureux. Le président de la République avait lui-même contracté le coronavirus une semaine auparavant et s'était placé à l'isolement à La Lanterne, à Versailles. Comme l'avait précisé son cabinet, cité par l'AFP, la première dame n'a toutefois pas présenté de symptômes lourds et a été testée négative six jours plus tard.

Le Grand concours des animateurs, au profit de l'Opération Pièces jaunes, diffusion le 22 janvier 2021 sur TF1.