Brigitte Macron testée positive à la Covid-19

Positive mais pas malade ? Europe 1 révèle ce samedi 9 janvier que Brigitte Macron a été testée positive à la Covid-19. D'après nos confrères, c'est le 24 décembre dernier qu'un test effectué sur la première dame s'est révélé positif. Moins touchée que son mari, Brigitte Macron ne présentait en revanche "aucun symptôme lourd".

On savait déjà que le président de la République avait été testé positif au coronavirus fin 2020. Souffrant de fatigue, toux et courbatures, le chef de l'Etat s'était isolé à la résidence officielle de La Lanterne, à Versailles, rapportait alors l'AFP. Dans une vidéo de trois minutes filmée avec son smartphone et publiée sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron annonçait souffrir de "fatigue, maux de tête, toux sèche". Le président se voulait tout de même rassurant : "Il n'y a normalement pas de raison que cela évolue mal mais je fais l'objet d'une surveillance médicale et je vous en rendrai compte de manière totalement transparente".

Toujours d'après Europe 1 , le couple Macron a tout de même pu fêter Noël au fort de Brégançon, dans le Var. Toujours asymptomatique, Brigitte a été à nouveau testée le 30 et le 31 décembre. Les résultats étaient cette fois-ci négatifs. C'est donc plus serein que le couple a pu débuter l'année 2021. Le journaliste d'Europe 1 précise également que Brigitte Macron, 67 ans, a "l'intention de jouer un rôle dans la campagne de vaccination" et qu'elle "a hâte de se faire vacciner, dès que son tour viendra".

Brigitte Macron, n'est pas la première First Lady a être testée positive à la Covid-19. Avant elle, c'est Melania Trump qui, tout comme son mari Donald, avait été touchée par le virus.

En France, l'épidémie de coronavirus semble loin d'être terminée. A ce jour, la maladie infectieuse a fait 67 431 morts. Près de 20 000 nouveaux cas ont été détectés lors des dernières 24h. Madame Macron est loin d'être la seule à attendre avec beaucoup d'impatience le vaccin. Le 7 janvier, Jean Castex annonçait que 45 000 Français avaient déjà été vaccinés contre la Covid-19.