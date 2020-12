Emmanuel Macron "présente toujours des symptômes", l'Elysée donne des nouvelles

La première dame isolée

Le président a aussi expliqué que l'Elysée a appelé "tous les cas contacts que nous connaissons" et qu'il avait fréquentés durant les 48 heures précédentes, qui se sont mis à l'isolement on se sont fait tester. "J'avais vu beaucoup de responsables politiques, membres du Gouvernement, des dirigeants internationaux, également des membres de la sécurité rapprochée ou des proches et des membres de ma famille."

Déclarés cas-contact, le Premier ministre Jean Castex et la première dame Brigitte Macron sont eux aussi isolés pour plusieurs jours. L'épouse du président "ne présente aucun symptôme", comme l'a précisé son cabinet jeudi. Elle avait par ailleurs été testée négative au Covid-19 le 15 décembre avant d'effectuer une visite dans un service pédiatrique de l'hôpital Saint-Louis à Paris.