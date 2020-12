Emmanuel Macron testé positif au coronavirus

La nouvelle vient de tomber ce jeudi 17 décembre 2020 : le président de la République Emmanuel Macron a été testé positif au coronavirus. L'information a été rapportée par l'AFP dans la matinée. Le chef de l'Etat âgé de 42 ans va s'isoler pendant sept jours, a annoncé l'Elysée.

Après le diagnostic établi par "des tests RT-PCR réalisés dès l'apparition de premiers symptômes", le président "s'isolera pendant 7 jours" mais "continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance", ajoute la présidence dans un communiqué. En conséquence, son voyage au Liban prévu mardi et mercredi est annulé, a précisé l'Elysée. Il devait passer un réveillon avec les militaires français de la Finul, la Force intérimaire des Nations unies au Liban, et rencontrer de nouveau les dirigeants libanais.

Dans la foulée, l'AFP a annoncé que le Premier ministre Jean Castex, cas contact du président, "se place à l'isolement, bien qu'il ne présente aucun symptôme de la maladie". Il n'ira pas au Sénat pour présenter la stratégie vaccinale du gouvernement et a appelé le président du Sénat Gérard Larcher pour s'excuser de son absence.