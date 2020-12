Emmanuel Macron, positif à la Covid-19, s'exprime en vidéo : "Je voulais vous rassurer..."

Comment se porte Emmanuel Macron , touché par le coronavirus ? Le président de la République a lui-même répondu à la question, au lendemain de son test positif.

Vendredi 18 décembre 2020, le chef de l'Etat a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour donner de ses nouvelles. "Je vais bien", déclare-t-il dans cette séquence d'une durée de 3min22, filmée avec son smartphone, Les traits un peu tirés, il ajoute avoir les même symptômes que la veille, "fatigue, maux de tête, toux sèche" et promet de "rendre compte chaque jour de l'évolution de la maladie". "Continuez vraiment à faire attention", demande le chef de l'Etat, qui a quitté jeudi soir l'Elysée pour la résidence officielle de La Lanterne (Versailles) afin de "s'isoler pour continuer à travailler".

"Je fais très attention. Je respecte les gestes barrières, les distances, je mets le masque, je mets du gel hydroalcoolique de manière régulière. Et malgré tout, j'ai attrapé ce virus, peut-être sans doute un moment de négligence, un moment de pas de chance aussi, mais c'est ainsi", admet-il, alors qu'un dîner mercredi avec des responsables de la majorité fait parler.

Emmanuel Macron met aussi en garde contre le virus qui "repart encore plus fort" et rappelle que 18 000 nouveaux cas ont été recensés jeudi. "Hier, j'ai été testé positif, ce qui montre que le virus, vraiment, peut toucher tout le monde parce que je suis très protégé", ajoute-t-il. "Il n'y a normalement pas de raison que cela évolue mal, mais je fais l'objet d'une surveillance médicale et je vous en rendrai compte de manière totalement transparente", promet-il.

Emmanuel Macron explique aussi que l'Elysée a appelé la veille "tous les cas contacts que nous connaissons" et qu'il avait fréquentés durant les 48 heures précédentes, qui se sont mis à l'isolement on se sont fait tester. "J'avais vu beaucoup de responsables politiques, membres du Gouvernement, des dirigeants internationaux, également des membres de la sécurité rapprochée ou des proches et des membres de ma famille", ajoute-t-il.

Durant cette semaine particulièrement chargée en rencontres, il a tenu mercredi un dîner avec une dizaine de figures de la majorité, déjeuné lundi avec quatre dirigeants européens et de l'OCDE, mardi avec les président des groupes politiques et rencontré lundi plus de 70 membres de la convention citoyenne pour le climat, à chaque fois à bonne distance et masqué. Il a aussi assisté lundi au tirage au sort de la Coupe du monde de rugby au Palais Brongniart, en compagnie de nombreux responsables nationaux et internationaux de ce sport.