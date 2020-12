Brigitte Macron : Négative au coronavirus, un nouveau test attendu prochainement

Brigitte Macron, cas contact de son époux Emmanuel Macron qui a été testé positif jeudi 17 décembre au matin, a été testée négative au Covid-19 ce même jour. La première dame ne présente aucun symptôme, a indiqué son cabinet à l'AFP.

C'est un soulagement pour Brigitte Macron qui "a effectué jeudi dans la matinée un test virologique (RT-PCR) dont le résultat est négatif. Elle effectuera un nouveau test dans les prochains jours et reste à l'isolement. Elle poursuit ses activités en visioconférence", a précisé son cabinet. L'épouse du chef de l'Etat, qui a été obligée de limiter ses déplacements sur le terrain depuis le début de la pandémie tout en restant à sa tâche et, parfois, en faisant office de "bureau des pleurs" pour ceux qui voudraient se faire entendre du président, respecte donc les recommandations du ministère de la Santé sur la période d'isolement. A l'approche de Noël, il serait effectivement dommage qu'elle tombe malade et ne puisse pas profiter de ses proches.

Emmanuel Macron a été testé positif jeudi matin après avoir présenté des symptômes dans la nuit et s'est mis à l'isolement à l'Elysée, palais présidentiel mais aussi résidence du couple dans les appartements privés. Il a annoncé qu'il poursuivait ses activité normalement, en visioconférence. Ce n'est pas le premier chef d'Etat a attrapé le virus puisque Donald Trump aux Etats-Unis, Jair Bolsonaro au Brésil ou encore Boris Johnson au Royaume-Uni ont eux aussi été touchés par le coronavirus. Le vaccin devant permettre de drastiquement ralentir la diffusion du virus est très attendu aux quatre coins du monde.

Brigitte Macron, âgée de 67 ans, avait déjà été déclarée cas contact le 19 octobre, une semaine après un déplacement à Valence où elle avait côtoyé une personne positive. Elle s'était alors mise à l'isolement à l'Elysée et avait ensuite été testée négative.