Jair Bolsonaro : Le président du Brésil testé positif au coronavirus

Malgré le déconfinement, la menace du coronavirus reste bien présente ! Jair Bolsonaro le prouve à nouveau. Le président du Brésil, vivement critiqué pour sa minimisation de la pandémie et sa réaction a contracté le virus.

La nouvelle, Jair Bolsonaro l'a annoncée lui-même, lors d'un entretien télévisé et diffusé sur plusieurs chaînes. "Le résultat positif (du test) vient d'arriver", a-t-il déclaré. Le chef de l'État de 65 ans, également connu pour avoir été méprisant envers Brigitte Macron, présentait certains symptômes du nouveau Covid-19, dont la fièvre.

Jair Bolsonaro avait révélé qu'il subirait un test de dépistage ce lundi 6 juillet 2020. Le président d'extrême droite a confié à un journaliste qu'une prise de sa température indiquait 38°. Il a également passé une radiographie des poumons à l'hôpital des forces armées de Brasilia, la capitale du Brésil, et a annulé ses activités et déplacements prévus pour la semaine.

L'information de sa contamination suscite un engouement certain au Brésil, deuxième pays le plus touché par la pandémie, avec à ce jour 1,6 million de cas de Covid-19 pour 65 487 décès. Jair Bolsonaro fait l'objet de manifestations appelant à sa démission pour sa gestion de la crise sanitaire. Le président n'a cessé de minimiser la pandémie malgré les morts et a même critiqué les mesures d'isolement mises en oeuvre dans d'autres pays.

Jair Bolsonaro a participé à plusieurs événements publiques sans masque ni distanciation, le dernier en date remontant au samedi 4 juillet 2020. Le président avait alors assisté à une réception pour la fête nationale des États-Unis, en présence de l'ambassadeur américain à Brasilia et de plusieurs de ses ministres.

Ce même lundi 6 juillet, jour de son test, Jair Bolsonaro a posé son veto à deux articles de la loi sur l'utilisation de masques dans les lieux publics pour prévenir la propagation de la pandémie au Brésil.