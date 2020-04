Covid-19 - Boris Johnson quitte l'hôpital : sa fiancée soulagée, son frère agacé

Le père du Premier ministre, Stanley, a également accueilli avec bonheur la nouvelle de son retour à la maison. "Je me rends compte maintenant, comme tout le pays je crois, qu'il a vraiment frôlé une situation critique et c'est formidable qu'il ait pu s'en sortir", a-t-il observé, espérant que son fils n'aille désormais pas plus vite que la musique et achève sa convalescence avant de reprendre le travail.

Max Johnson, le demi-frère de Boris, critique la gestion de son cas

Une voix discordante s'est toutefois élevée : celle du demi-frère du Premier ministre, Max. Homme d'affaires installé à Hong Kong, Max Johnson, 35 ans, avait quelques heures plus tôt jugé "désastreuse" la gestion du cas du Premier ministre au cours de la dizaine de jours qu'il a passés en isolement dans sa résidence officielle dans Downing Street, avant son hospitalisation dans un état préoccupant. "De ce que je comprends, même si je n'étais pas sur place, personne n'a fait venir de médecin pour l'examiner pendant tout ce temps - plus de dix jours. Il avait été testé positif, il n'y avait donc aucun doute sur ce qu'il avait", s'est-il agacé auprès de CNN, ironisant sur le fait que le chef du gouvernement soit entouré de nombreux gardes du corps mais n'ait pas pu voir un seul médecin. Des critiques auquel Downing Street a répondu en assurant que Boris Johnson avait au contraire été en contact avec son médecin et avait pu recevoir ses préconisations.