Coronavirus : Boris Johnson en soins intensifs, la reine "tenue informée"

C'est un scénario digne d'un épisode de The Crown ! Après avoir fanfaronné et minimisé les risques liés au coronavirus, le Premier ministre britannique Boris Johnson (55 ans) est désormais dans un état de santé inquiétant. Hospitalisé dimanche 5 avril 2020, il a finalement été transféré en soins intensifs le lundi 6.

Un porte-parole de Boris Johnson, nommé au poste de Premier ministre en juillet 2019 après des mois de crise politique liée au Brexit, a confirmé que son état s'était aggravé en quelques heures. "Lundi, au cours de l'après-midi, l'état de santé du Premier ministre s'est détérioré et, sur le conseil de son équipe médicale, il a été transféré au service des soins intensifs de l'hôpital", a-t-il confié. Le décrié chef de gouvernement - du Parti conservateur - avait refusé de s'arrêter de travailler alors qu'il avait été testé positif au Covid-19 le 27 mars. Il poursuivait alors sa tâche depuis ses appartements de Downing Street, à Londres.

Malheureusement pour Bojo, comme le surnomment les Anglais, il avait fini par être hospitalisé dix jours plus tard "pour des examens", son porte-parole évoquant alors simplement une "mesure de précaution". Comme le rapporte l'AFP, "d'après une source gouvernementale, le Premier ministre reste conscient et son transfert, intervenu vers 19h, a été décidé par précaution au cas où il aurait besoin d'un respirateur". Dans le même temps, on apprenait que sa fiancée Carrie Symonds, enceinte, était aussi atteinte du coronavirus mais "en voie de guérison".

Depuis, qu'il a été placé en soins intensifs, Boris Johnson ne peut donc logiquement plus assumer ses fonctions et c'est son ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, qui le remplace dans cette période "là où c'est nécessaire". Quant à la reine Elizabeth II, isolée à Windsor et qui a livré un discours très fort à la télévision, elle est tenue informée quotidiennement de l'état de santé de son Premier ministre. Récemment, c'est pour son fils le prince Charles, testé positif au coronavirus mais depuis remis sur pied, qu'elle se faisait du souci.

Bien que clivant, Boris Johnson a toutefois reçu le soutien de plusieurs chefs d'Etat. "Tous les Américains prient pour son rétablissement", a déclaré le président américain Donald Trump. "Je lui souhaite de surmonter cette épreuve rapidement", a écrit le président français Emmanuel Macron.