Diaporama Brigitte Macron testée positive à la Covid-19

Le président français Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron rencontrent le président lituanien Gitanas Nauseda et sa femme Diana Nausediene avant une réunion au palais présidentiel de Vilnius, en Lituanie, le 28 septembre 2020. © Eliot Blondet / Pool / Bestimage

le Président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron visitent la plateforme Handicap Repit des aidants (Phare) à Paris le 6 octobre 2020. © Jacques Witt/Pool/Bestimage

La première dame Brigitte Macron - Le président Emmanuel Macron et le président de la Lettonie Egils Levits lors d'une conférence de presse conjointe au château de Riga, Lettonie après la cérémonie d'accueil le 29 septembre 2020. © Stéphane Lemouton / Bestimage

Le président français Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron rencontrent le président lituanien Gitanas Nauseda et sa femme Diana Nausediene avant une réunion au palais présidentiel de Vilnius, en Lituanie, le 28 septembre 2020. © Eliot Blondet / Pool / Bestimage

Visite de l'Hôtel de Polignac, à l'occasion des journées européennes du patrimoine et de la troisième édition du Loto du Patrimoine. Emmanuel Macron, Président de la République, et son epouse Brigitte Macron masque - Condom, le 18 Septembre 2020. © Sébastien Ortola / Pool / Bestimage

Brigitte et Emmanuel Macron. - Le président français Emmanuel Macron assiste à l'hommage national pour le résistant de la Seconde Guerre mondiale et "Compagnon de la Libération" Daniel Cordier à l'Hôtel des Invalides à Paris, le 26 novembre 2020. © Jacques Witt / Pool / Bestimage

16 / 20

Le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron rencontrent des élus locaux avant une cérémonie commémorative pour le défunt président et héros de la Seconde Guerre mondiale, Charles de Gaulle dans le village du nord-est de Colombey-les-Deux-Eglises où de Gaulle est décédé et a été enterré il y a 50 ans, le 9 novembre 2020. © Ludovic Marin / Pool / Bestimage