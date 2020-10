Donald Trump et Melania testés positifs au coronavirus en pleine campagne

La nouvelle est tombée ce vendredi 2 octobre 2020 au petit matin : Donald Trump et son épouse Melania ont été testés positifs au coronavirus. Comme l'a rapporté l'AFP, le président des États-Unis "va bien" et restera à la Maison Blanche pendant sa "convalescence". Malgré tout, il "continuera à assumer ses fonctions", son médecin a-t-il assuré. L'Américain de 74 ans pourrait bien avoir été contaminé par une de ses proches collaboratrices.

"Ce soir, la First Lady et moi avons été testés positifs au Covid-19, a confirmé Donald Trump sur son compte Twitter. Nous allons commencer notre quarantaine et processus de guérison immédiatement. Nous allons traverser ça ensemble !" Plus tôt, il avait annoncé : "Hope Hicks, qui a travaillé si dur sans même prendre une petite pause, a été testée positive au Covid-19. C'est terrible ! La première dame et moi attendons les résultats de nos tests. D'ici là, nous allons commencer notre quarantaine !"

Proche collaboratrice de Donald Trump, Hope Hicks l'a notamment accompagné à Cleveland, dans l'Ohio, pour son premier débat présidentiel contre le démocrate Joe Biden, le 30 septembre. Elle était également avec lui pour un meeting de campagne dans le Minnesota, mercredi.

Nul doute que la campagne présidentielle de Donald Trump va grandement pâtir de ce contre-coup médical. Pour rappel, les Américains éliront leur président le 3 novembre prochain. Deux autres débats présidentiels sont prévus les 15 et 22 octobre, respectivement à Miami, en Floride, et à Nashville, dans le Tennessee.