Emmanuel et Brigitte Macron au Fort de Brégançon, Noël en amoureux

Tous les ans Emmanuel et Brigitte Macron ont l'habitude de passer Noël en famille, avec les enfants et petits-enfants de la première dame, mais cette année, changement de programme en raison de la crise sanitaire. Impossible d'être tous réunis en ce contexte si particulier. Noël, Emmanuel et Brigitte l'ont passé en amoureux.

Quelques heures après que sa période d'isolement de 7 jours s'est achevée à La Lanterne, à Versailles, après avoir été testé positif à la Covid-19, Emmanuel Macron a mis le cap sur le Sud de la France, accompagné de son épouse. Le couple présidentiel, très fusionnel, devait être très heureux de se retrouver enfin après une semaine de séparation. C'est seul que le chef de l'Etat avait été contraint de fêter ses 43 ans le 21 décembre dernier.

Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés en fin d'après-midi, jeudi 24 décembre, dans le Var. "Leur avion a atterri à l'aéroport de Hyères" et ils "ont ensuite gagné la résidence présidentielle en voiture", comme l'a rapporté France Bleu dès hier. Le média régional avait alors précisé que le couple resterait jusqu'au 31 décembre au Fort de Brégançon. Emmanuel Macron est attendu à cette date à Paris pour ses traditionnels voeux pour la nouvelle année.

Depuis le Var, le président "suit de près la situation sanitaire, en lien en particulier avec le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran", a fait savoir l'Elysée dans un communiqué transmis à l'AFP.

Un premier cas de contamination par le variant du Covid-19 apparu au Royaume-Uni a été confirmé vendredi en France, avant le début dimanche de l'injection des premiers vaccins, arrivés en France samedi. Selon plusieurs études présentées au Royaume-Uni, le nouveau variant est plus contagieux que la souche d'origine. L'une d'elles estime que cette contagiosité est supérieure de "50% à 74%" et que cela pourrait avoir des conséquences sur le nombre de décès et d'hospitalisations liées au Covid-19 outre-Manche.