Emmanuel Macron remis de la Covid-19, à temps pour fêter Noël avec Brigitte à l'Elysée

Le chef de l'Etat va bel et bien retrouver sa première dame à temps pour les fêtes de fin d'année ! Le 24 décembre 2020, le palais de l'Elysée a indiqué qu'Emmanuel Macron "n'a plus de symptôme du Covid-19" et que "l'isolement du président de la République peut donc s'arrêter au terme de 7 jours." Il avait été testé positif au coronavirus le 17 décembre et placé à l'isolement à La Lanterne, la demeure officielle des présidents à Versailles.

"Durant la maladie, il a pu rester mobilisé sur les principaux dossiers d'actualité de notre pays et tenir conseils et réunions prévus, a indiqué la présidence dans un communiqué relayé par l'AFP jeudi matin. Il poursuivra de la même manière son action dans les heures et jours à venir." Après avoir fêté ses 43 ans à l'isolement, lundi dernier, Emmanuel Macron va pouvoir célébrer Noël avec son épouse Brigitte Macron, qui a elle aussi été placée à l'isolement, bien qu'elle n'ait présenté aucun symptôme.

Emmanuel Macron va donc rentrer au palais de l'Elysée pour passer un réveillon en tout petit comité. Rien ne permet d'affirmer que les trois enfants et sept petits-enfants de Brigitte Macron pourront échanger leurs cadeaux avec le couple présidentiel de si tôt.

Un moment de négligence, de pas de chance aussi

Le président de la République a présenté plusieurs symptômes du coronavirus, tels que "la fatigue, des maux de tête et une toux sèche", comme il l'avait lui-même expliqué dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 18 décembre dernier. Le chef de l'Etat avait précisé ne pas savoir comment il a contracté la maladie : "Je fais très attention. Je respecte les gestes barrières, les distances, je mets le masque, je mets du gel hydroalcoolique de manière régulière. Et malgré tout, j'ai attrapé ce virus, peut-être sans doute un moment de négligence, un moment de pas de chance aussi, mais c'est ainsi."

Déclaré cas-contact, le Premier ministre Jean Castex va lui aussi pouvoir rentrer dans le Sud de la France pour célébrer les fêtes de fin d'année avec son épouse Sandra et leurs quatre filles.