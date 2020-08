Brigitte Macron : "Coup de mou" à Brégançon après ses vacances en famille

Depuis leur forteresse de Brégançon, Emmanuel et Brigitte Macron ont reçu le magazine Paris Match le temps d'un entretien présidentiel et d'une séance photo décontractée. Une interview publiée dans l'édition du 20 août 2020 et lors de laquelle le président de la République et son épouse sont notamment revenus sur leurs quelques jours de "liberté" en famille dans le Var.

Dès la fin juillet, alors que le couple présidentiel venait tout juste de regagner sa demeure d'été officielle, les trois enfants et les sept petits-enfants de la première dame les a rejoint : Sébastien, son épouse Christelle avec leurs enfants Camille et Paul, Laurence avec son mari Guillaume et leur tribu, Emma, Thomas et Alice, et enfin Tiphaine et son ompagnon Antoine, avec Élise et Aurèle. Le clan ne s'était plus reformé depuis la mi-mai et l'anniversaire de "Mamibibi" organisé à La Lanterne : "Nous étions très heureux d'être tous ensemble. Nous étions quinze. Cousins et cousines fonctionnent comme une fratrie. Leur présence nous a fait un bien fou à tous les deux", a confié Brigitte Macron à Olivier Royant, directeur de la rédaction du magazine.