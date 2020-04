Brigitte Macron : Ce qu'elle fera avec ses enfants une fois le confinement levé

Brigitte Macron est plus que jamais mobilisée en cette période de crise sanitaire, au point que son époux, Emmanuel Macron se plaît à la taquiner en lui disant : "Je te rappelle que tu es aussi l'épouse du président de la République." Une phrase que la première dame a lâchée au cours d'un entretien exclusif avec Paris Match.

L'hebdomadaire a eu le privilège de pénétrer dans le palais présidentiel le 24 avril 2020 et ce en pleine pandémie du coronavirus. Au cours de ce rendez-vous, publié dans l'édition du 30 avril dont elle fait la couverture, la première dame a évoqué son quotidien confiné.

Coupée de sa famille, ses enfants (Tiphaine, Laurence et Sébastien) et ses petits-enfants depuis un mois et demi, la présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France garde quotidiennement le contact avec eux. Paris Match relate ainsi dans son reportage qu'elle leur accorde une heure tous les soirs, après 20 heures. "Par Skype, sur la boucle WhatsApp avec ses trois enfants, ou par FaceTime avec ses sept petits-enfants", détaille le magazine. Brigitte Macron est particulière soucieuse pour sa fille Laurence, en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Âgée de 43 ans, elle est cardiologue à Vincennes (Val-de-Marne), et à l'hôpital Bégin, établissement militaire situé à Saint-Mandé. Deux gendres de la première dame sont également médecins.

Comme tous les Français, Brigitte Macron attend avec la plus grande impatience la fin du confinement, ce qui signifiera qu'elle pourra retrouver les siens. L'épouse d'Emmanuel Macron sait déjà ce qu'elle fera une fois qu'elle pourra quitter l'Elysée, où elle est confinée depuis le 15 mars dernier : "Rattraper cinq anniversaires de retard, celui de ma fille Laurence, de mes petits-enfants et le mien."

Alors qu'elle n'aime d'habitude pas fêter son anniversaire, cette année il en sera donc autrement...

Le reportage consacré à Brigitte Macron est à retrouver dans le numéro du 30 avril 2020 de Paris Match.