Brigitte Macron taquinée par Emmanuel, qui la voudrait plus présente

Femme d'action, Brigitte Macron est plus que jamais mobilisée en cette période de crise sanitaire. Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, la première dame oeuvre sans relâche. A tel point que son époux ne la trouve plus assez présente pour lui et la taquine à ce sujet.

Dans son reportage exclusif consacré à la première dame, réalisé à l'Elysée le 24 avril 2020 et publié dans le numéro du 30 avril, Paris Match a pu se rendre compte de l'ampleur de son travail. Durant l'après-midi passée avec l'épouse d'Emmanuel Macron, elle n'a cessé d'enchaîner les réunions, par téléphone ou en visioconférence. Un job à plein temps, "du non-stop" selon ses propres mots. Mais Brigitte Macron adore ça ! "Je suis à fond", a-t-elle commenté pour Paris Match. Cette implication, qui prend énormément de temps, a même donné lieu à une boutade de son mari, qui lui a dit un jour, pour la taquiner : "Je te rappelle que tu es aussi l'épouse du président de la République." Bien que pendue toute la journée au téléphone, Brigitte Macron prend malgré tout le temps de s'accorder quelques pauses nécessaires. Parfois avec son mari, lorsqu'il en a lui-même le temps en cette période qui bouleverse la vie de tous les Français. Sinon, la première dame déjeune avec le secrétaire général Alexis Kohler ou Philippe Grangeon, conseiller spécial du président - "les seuls que je croise encore dans les couloirs", a-t-elle d'ailleurs dit à leur sujet. "Sur les quelque 800 personnes affectées aux différents services de l'Elysée, il en reste moins de 10% sur place", précise Paris Match. Les quatre collaborateurs de Brigitte Macron sont en télétravail, dont son directeur de cabinet, Pierre-Olivier Costa, et son chef de cabinet, Tristan Bromet, qui s'étaient exceptionnellement rendus à L'Elysée pour la visite de Paris Match. Brigitte Macron est confinée à l'Elysée depuis le 15 mars dernier, date à laquelle le confinement a été décrété en France pour endiguer la pandémie de coronavirus. Elle n'a pas quitté le palais présidentiel depuis. Le reportage consacré à Brigitte Macron est à retrouver dans le numéro du 30 avril 2020 de Paris Match.

