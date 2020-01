Brigitte Macron au JT de 13h : son "immense hommage" à Bernadette Chirac

Le trac était palpable pour Brigitte Macron, parce que la première dame avait envie de bien faire et parce que l'exercice du direct à la télévision n'est jamais chose facile et qu'elle ne s'y essaie pas souvent.

Fière de représenter la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France pour sa toute première campagne des Pièces jaunes depuis qu'elle a pris le relais de Bernadette Chirac en juin dernier, Brigitte Macron était accompagnée du parrain de cette édition 2020 pour son intervention en direct sur TF1, Didier Deschamps. Considéré comme un homme de coeur et de terrain par Brigitte Macron, le sélectionneur de l'équipe de France a accepté de l'accompagner dans cette nouvelle opération.

Comme TF1 l'avait annoncé le 6 janvier dernier, l'épouse d'Emmanuel Macron est intervenue dans le JT de 13h de Jean-Pierre Pernaut mercredi 8 janvier. Une interview réalisée au côté de Didier Deschamps depuis le centre hospitalier d'Orléans, "jugé exemplaire en matière de rapprochement entre parents et enfants malades", comme l'avait rapporté Le Parisien dans son édition du 3 janvier dernier.

Élégante et classique dans un chemisier blanc et une veste noire ornée de boutons dorés, préparée pour ce grand direct, Brigitte Macron a tenu à rendre hommage aux années d'action de Bernadette Chirac, qui lui a transmis le flambeau. "Un immense hommage. Merci pour tout ce qu'elle a fait. Quand on va dans les hôpitaux, on voit les maisons des parents, on voit les places que les parents ont pu prendre grâce à elle dans les hôpitaux. Merci madame, vous avez toute mon admiration. Je vais essayer de faire comme vous, de relever encore de nouveaux défis", a déclaré Brigitte Macron. La première dame a ensuite détaillé les trois axes de travail qu'elle s'est fixés : "Pour les patients, pour les soignants et pour les aidants, tous ceux qui aident également autour."

De son côté, Didier Deschamps, habillé d'un costume gris clair et d'une chemise blanche, s'est dit très fier d'être une fois encore le parrain des Pièces jaunes, qui a pour objectif d'aider à l'amélioration de la vie des enfants hospitalisés. "J'ai eu l'honneur d'être sollicité l'an dernier par madame Chirac pour être le parrain, et comme madame Macron a souhaité que je continue, c'est avec grand plaisir. Je suis très sensible à la cause des enfants et à partir du moment où je m'engage, je le fais à fond", a-t-il expliqué à Jean-Pierre Pernaut.

Concertation avec son époux sur le sujet délicat des hôpitaux

Dans un contexte social particulièrement tendu, Brigitte Macron ne pouvait passer à côté d'une question sur la place que tient son époux dans sa réflexion sur les hôpitaux. La représentante de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France a assuré qu'Emmanuel Macron portait une attention tout particulière sur la situation des personnels soignants. "Bien sûr, je lui en parle et il m'en parle également. Il en a extrêmement conscience. Ils sont donc tous véritablement à la tâche sur ce sujet", a assuré Brigitte Macron. L'ancien professeur de lettres et de théâtre en a également profité pour évoquer son autre projet qui lui tient à coeur, Live (L'Institut des vocations pour l'emploi) de Clichy-sous-Bois, qu'elle pilote. Elle a hâte de retrouver ses élèves lundi prochain pour un nouveau cours, après avoir assuré sa première Masterclass en novembre dernier, sans la présence d'aucun média.

L'opération des Pièces jaunes se déroulant jusqu'au 15 février, la première dame va multiplier les apparitions ces prochaines semaines. Comme l'avait détaillé précédemment Le Parisien, elle se rendra le 15 janvier prochain à l'hôpital Robert-Debré à Paris, puis accompagnera 300 enfants malades à Disneyland deux semaines plus tard, le 29 janvier. La première dame clôturera ses déplacements à l'Institut national des jeunes sourds de Metz le 12 février. Autant de voyages qu'elle assurera sans son époux.