Brigitte Macron à Metz : sa première opération Pièces jaunes touche à sa fin

Cette visite à Metz, qui a duré un peu plus de deux heures, a également été l'occasion pour la présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France de retrouver des enfants qu'elle avait vus deux semaines plus tôt, à l'occasion d'une grande sortie organisée à Disneyland Paris, en compagnie de Didier Deschamps, Vianney, Christophe Maé ou encoreKendji Girac et Jean-Luc Reichmann.

Le cartable connecté à l'hôpital

Ce même 12 février, Brigitte Macron a accordé une interview à RTL. En plus de s'être confiée sur sa relation avec son époux, à qui elle répète tout ce qu'elle entend sur lui, l'ancien professeur de lettres et de théâtre a évoqué sa mobilisation en faveur des enfants hospitalisés. "Je vois par exemple les enfants qui sont malades, ce sont les enfants qui donnent l'espoir à leurs parents. Ils sont là, ils veulent y aller, ils ont des projets", a-t-elle déclaré. "Tout ce qu'ils me demandent, c'est de les connecter à leur école. Ils veulent aller en classe", a-t-elle ajouté par la suite. Pour répondre à leurs attentes, Brigitte Macron prévoit de mettre en place un cartable connecté, une idée qui lui a été inspirée par Marc Lavoine : "C'est Marc Lavoine qui m'avait sensibilisée à ça, parce qu'il a une association qui s'appelle Le Cartable Connecté. Lui le fait déjà et moi, je voudrais développer cela à l'hôpital." Tous deux s'étaient notamment rencontrés à l'Elysée en juillet 2017 pour un déjeuner de travail.