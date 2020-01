Brigitte Macron complice avec Vianney et Jean-Luc Reichmann à Disneyland

Après avoir pris le relais de Bernadette Chirac, la première dame Brigitte Macron démontre son engagement total pour les Pièces jaunes sur le terrain. Elle multiplie les sorties et les interventions pour récolter de l'argent en faveur de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Sa nouvelle action l'a emmenée au pays des rêves...

Mercredi 29 janvier 2020, l'épouse du président de la République était donc en promenade au célèbre parc d'attractions Disneyland Paris, à Marne-la-Vallée. Brigitte Macron a pris part à une journée spéciale au cours de laquelle pas moins de 300 enfants hospitalisés avec la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France ont pu en prendre plein les yeux au milieu des personnages phares de l'univers féerique de Disney, des manèges ou encore de l'imposant château de Cendrillon qui trône au bout de Main Street.

Brigitte Macron, chaudement emmitouflée dans un manteau bleu très élégant, a pris le temps de poser pour des photos, de discuter avec les petits et les grands et de se montrer aux petits soins avec tous. Elle pouvait compter sur le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, parrain de l'opération 2020 des Pièces jaunes. Le duo s'est une nouvelle fois montré très complice. La première dame était aussi venue avec son chef de cabinet, Tristan Bromet.

Au cours de cette escapade, les enfants ont aussi pu compter sur la présence du populaire animateur et comédien Jean-Luc Reichmann et sur plusieurs stars de la chanson qui ont donné un petit concert : Joyce Jonathan, Vianney, Christophe Maé ou encore Kendji Girac, Claudio Capéo, Florent Dasque... Des artistes salués par la première dame pour leur disponibilité et leur engagement. Elle n'a d'ailleurs pas manqué de poser avec eux et les enfants pour des photos souvenirs.

Lors de cette journée riche en émotions, Disneyland Paris – représenté par sa présidente Natacha Rafalski – a réaffirmé son engagement de longue date auprès de l'opération Pièces jaunes et la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Depuis plus de vingt-sept ans, Disneyland Paris contribue à l'opération en menant des collectes internes avec les fameuses tirelires jaunes et en faisant don des pièces jetées par les visiteurs dans les fontaines des parcs.