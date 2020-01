Brigite Macron : "Tant que je pourrai être utile, je le serai pleinement"

Depuis qu'elle est devenue première dame, Brigitte Macron a mis ses pas dans ceux de celles qui l'ont précédée dans sa fonction en s'engageant dans diverses causes. Elle vient notamment de prendre le relais de Bernadette Chirac à la tête de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Tout naturellement, elle est ainsi en première ligne pour l'opération des Pièces jaunes. Interrogée sur le sujet, elle a fait savoir que son engagement ne serait pas éphémère...

C'est dans les pages de TV Magazine que Brigitte Macron s'est longuement exprimée sur sa tâche. Elle a ainsi évoqué sa prise de fonction, elle qui succède à la populaire Bernadette Chirac, à la barre pendant vingt-cinq ans. "Mes engagements viennent des Français qui me sollicitent, m'interpellent et qui me parlent de leurs difficultés et de leurs attentes. Bien des courriers que je reçois concernent la rupture familiale, sociale et culturelle qu'engendre l'hospitalisation de longue durée. Cet engagement à répondre à ceux qui m'écrivent prend donc tout son sens dans l'action que mène la Fondation. Tant que je pourrai être utile, je le serai pleinement. Avec discrétion, mais en rassemblant toutes les énergies nécessaires", a-t-elle confié. Sans doute pourra-t-on donc compter sur elle, même si son mari ne brigue pas de second mandat ou qu'il n'est pas réélu.

Et l'épouse du président de la République Emmanuel Macron, employée de la même manière que les first ladies américaines comme atout charme auprès des Français, de se faire la porte-parole des actions concrètes menées sur le terrain par la fondation. "Elle soutient notamment des projets permettant l'amélioration de l'accueil dans les urgences pédiatriques, des lits pour accompagnants dans les chambres des enfants, des maisons d'accueil pour parents, des maisons de répit pour les aidants ou encore des activités de loisirs. (...) L'action de la Fondation s'ajoute à tout ce qui est fait par les administrations, les soignants et les associations. Nous essayons d'apporter quelque chose de plus, une attention particulière à tout ce qui peut améliorer les conditions d'hospitalisation", a confié Brigitte Macron.

Depuis 1989, les Pièces jaunes ont permis de subventionner près de 15 000 projets. Pour faire un don, c'est possible sur le site officiel de l'opération.

Thomas Montet