Brigitte Macron, poignante de sincérité pour la dictée de l'association ELA

"La solidarité entre les enfants, je trouve cela formidable, a-t-elle expliqué à ses auditeurs du jour, comme le rapporte Paris Match. Vous écrivez pour des enfants qui ne peuvent pas le faire, c'est donc très important !" Dans la salle de classe, Brigitte Macron été accompagnée de Nicholas Mathieu et de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale. L'ancienne professeure de littérature est donc plus que jamais comblée. En plus de cette intervention ponctuelle pour sensibiliser la France, la première dame donne des cours au sein de l'Institut des vocations pour l'emploi. Une belle occasion de suivre ses préceptes à la lettre...