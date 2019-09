Brigitte Macron : Sa fille Tiphaine prise pour cible par un maître-chanteur

Coup dur pour les résidents de l'Élysée. Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, a été prise pour cible. Son bourreau : un vil maître chanteur qui l'a contactée via sa page Facebook pour tenter de lui soutirer de l'argent. Soi-disant en possession de documents "sensibles" concernant le président de la République Emmanuel Macron, il réclamait à la jeune maman de 35 ans 300 000 euros ainsi qu'un appartement situé dans Paris. Il n'a bien heureusement pas obtenu satisfaction.

Habituée à ce genre de menaces, Tiphaine Auzière n'a pas pris la peine de répondre au malfrat. Il a d'ailleurs été arrêté par les forces de l'ordre la semaine dernière, comme l'indique Le Parisien. Il s'agit d'un homme de 27 ans, originaire d'Azerbaïdjan, vivant en France depuis l'âge de 2 ans. Il risque désormais cinq ans de prison et une amende de 75 000 euros. Comble du comble : étudiant, il s'apprêtait à devenir gardien de la paix... "Il n'a pas souhaité dévoiler aux gendarmes le contenu de ces fameux documents, raconte le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer. Il a expliqué qu'il réservait ces informations à la famille du président ou à la presse." Tiphaine Auzière ne souhaite quant à elle pas poursuivre l'aventure devant une cour de justice.

Tiphaine Auzière, fidèle bras droit de Brigitte Macron

Outrée par les propos insultants du président brésilien Jair Bolsonaro à l'encontre de sa mère, Tiphaine Auzière est récemment montée au créneau. "Nous sommes en 2019 et des responsables politiques ciblent une femme publique sur son physique, s'insurgeait-elle sur son compte Twitter, le 6 septembre 2019. Ça existe encore, me direz-vous ?" Son mouvement, "Balance ton miso", avait d'ailleurs été suivi par une foule de célébrités, à l'exemple de Karine Ferri, Yamina Benguigui ou Fabienne Carat. Espérons que la vie soit désormais plus belle...