Brigitte Macron insultée : Karine Ferri, Yamina Benguigui... se mobilisent !

Après la publication de cette vidéo, Tiphaine Auzière s'est vu reprocher de mêler famille et politique. La fille de Brigitte Macron n'a pas tardé à riposter de la meilleure manière qui soit, montrant que son mouvement #balancetonmiso fraîchement lancé et directement inspiré de "#balancetonporc" a déjà largement mobilisé et qu'il dépasse les frontières françaises. "À celles et ceux qui croient que c'est une histoire de famille... Parce qu'il y a des causes qui nous dépassent et nous rassemblent. Ensemble toutes et tous engagés", a-t-elle publié sur son compte Twitter dans la soirée du 8 septembre, partageant également une vidéo de plus de deux minutes.

De nombreuses personnalités ont déjà rallié le mouvement, à l'instar de l'animatrice de TF1 Karine Ferri, la comédienne de Plus belle la vie (France 3) Fabienne Carat. Tous les univers sont représentés. Celui de la télévision donc, avec également l'ancienne Miss France et chroniqueuse de TPMP People (C8) Rachel Legrain-Trapani ou encore Jean-Michel Maire, chroniqueur de Touche pas à mon poste ; celui du cinéma avec la réalisatrice Yamina Benguigui, mais aussi celui du sport avec la joueuse de tennis Alizé Cornet. Marlène Schiappa, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l' Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, s'est logiquement jointe au mouvement et ouvre ladite vidéo dans laquelle français, anglais, brésilien... s'entremêlent.