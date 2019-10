Emmanuel Macron : Bons vins et charcuterie, plaisirs gourmands avec Brigitte

Brigitte Macron aime donc le vin blanc et frais, avec modération, mais également des standards de la pop britannique. Dans une vidéo Instagram publiée par son directeur de cabinet Pierre Olivier Costa, le 4 octobre, la première dame apparaît lors de sa visite du LIVE (l'Institut des vocations pour l'emploi), à Clichy-sous-Bois. C'est en chanson, sur le titre Hey Jude des Beatles, que l'épouse du président a pris part à un cours d'anglais que propose ce nouvel établissement. Une école qu'elle a initiée avec le soutien d'LVMH et qui a ouvert ses portes le 16 septembre dernier : elle a pour mission d'aider des demandeurs d'emploi entre 25 et 48 ans, sans diplômes, à se réinsérer sur le marché de l'emploi. L'ancienne prof de lettres s'implique personnellement dans ce nouveau projet puisqu'elle doit y dispenser des masterclass de français.