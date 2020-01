Brigitte Macron et Didier Deschamps complices pour un grand lancement

Brigitte Macron et Didier Deschamps sont allés à la rencontre des enfants malades dans leurs chambres, mais également des familles et des personnels soignants. Tous deux ont accordé de nombreuses photos et des autographes. L'après-midi festif a également été marqué par la dégustation d'une galette des rois géante que la première dame et le sélectionneur de l'équipe de France ont découpée ensemble.

Lors de cette journée, Brigitte Macron et Didier Deschamps se soumis à un exercice périlleux, celui d'intervenir en direct dans le JT de 13h de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Lors de cette intervention en duplex, la première dame a tenu à rendre un immense hommage à Bernadette Chirac. "Un immense hommage. Merci pour tout ce qu'elle a fait. Quand on va dans les hôpitaux, on voit les maisons des parents, on voit les places que les parents ont pu prendre grâce à elle dans les hôpitaux. Merci madame, vous avez toute mon admiration. Je vais essayer de faire comme vous, de relever encore de nouveaux défis", a déclaré Brigitte Macron, élégante dans un chemisier blanc et une veste noire ornée de boutons. La première dame a ensuite détaillé les trois axes de travail qu'elle s'est fixés : "Pour les patients, pour les soignants et pour les aidants, tous ceux qui aident également autour."

"J'ai eu l'honneur d'être sollicité l'an dernier par madame Chirac pour être le parrain, et comme madame Macron a souhaité que je continue, c'est avec grand plaisir. Je suis très sensible à la cause des enfants et à partir du moment où je m'engage, je le fais à fond", a déclaré de son côté Didier Deschamps.