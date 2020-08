Brigitte Macron, "une chance" pour Tiphaine Auzière : sa fille se confie

Pour son nouveau projet de lycée "d'excellence, innovant, accessible à tous, empreint d'humanisme", Tiphaine Auzière peut compter sur les bons conseils de sa maman Brigitte Macron. Dans une nouvelle interview accordée au magazine Point de vue du 19 août 2020, la fille de la première dame a présenté sa nouvelle école baptisée Autrement. Un établissement dont elle est la présidente bénévole et qui ouvrira ses portes à Paris le 1er septembre.

L'inauguration de ce lycée parisien, avec une classe de seconde-première, puis une de terminale l'an prochain, n'est qu'une première étape pour l'avocate de 36 ans, originaire des Hauts-de-France, qui prépare également l'ouverture d'un internat sur la Côte d'Opale : "Ma motivation est double : mes enfants et ma région, a d'abord expliqué la belle-fille du président de la République, Emmanuel Macron. Pour Élise, 7 ans, et Aurèle, bientôt 5 ans [nées de son union avec Antoine Choteau, gastro-entérologue], j'ai envie plus tard du meilleur système éducatif possible... Chez nous, cela n'existe pas et implique forcément de partir en internat. A 15 ans, ils n'en auront peut-être pas envie... et moi non plus ! J'ai voulu agir tout de suite car je trouve dommage de voir fuir des talents et des potentiels alors qu'il y a tellement de challenges et d'enjeux ici."

Une initiative qui reçoit pleinement le soutien de Brigitte Macron, ancienne professeure de français et de latin : "Nous en parlons beaucoup ensemble, et je continuerai à le faire au fur et à mesure du développement du projet, a annoncé sa fille cadette. J'ai eu la chance d'avoir une mère passionnée par son métier, qui plus est en professeur particulier ! Il paraît que les enfants d'enseignants ne s'en sortent pas trop mal... J'aimerais que d'autres enfants puissent avoir autant de chance que moi."