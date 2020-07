Brigitte Macron : Sa fille Tiphaine se lance un nouveau défi, l'école Autrement

Le monde de l'enseignement est un univers que Tiphaine Auzière connaît très bien puisque sa maman, Brigitte Macron, a longtemps été professeur de lettres et de théâtre dans des établissements renommés comme le lycée parisien Saint-Louis-de-Gonzague, comme le rappelle la page dédiée à la première dame sur le site officiel de l'Élysée. Issue d'une famille bourgeoise, Tiphaine Auzière a pu bénéficier d'une éducation stable et excellente, en étudiant notamment le droit à la Sorbonne, mais l'avocate de 36 ans, spécialisée dans le droit des affaires, sait que de trop nombreux élèves n'ont pas ce privilège.

C'est pourquoi la fille cadette de Brigitte Macron s'est lancée dans un tout nouveau projet qui n'a rien à voir avec son profil d'avocate. En association avec Thibault Guilluy, haut-commissaire à l'inclusion dans l'emploi et à l'engagement des entreprises, et Christophe Cadet, directeur en classes préparatoires depuis plus de trente ans, Tiphaine Auzière a décidé de fonder un lycée privé d'une nouvelle génération baptisé Autrement. L'établissement qui a pour vocation d'offrir une éducation d'excellence à tous les profils d'élèves est actuellement en travaux et trouvera définitivement sa place dans un ancien club de bridge, au rez-de-chaussée d'un immeuble du 16e arrondissement.

Dans le numéro du 2 juillet 2020 du magazine Gala, la belle-fille d'Emmanuel Macron détaille ce projet qui lui tient beaucoup à coeur. "L'idée est de faire suivre aux lycéens le cursus pré-bac en deux ans pour que la troisième année, dite d'élévation, leur serve, s'ils savent ce qu'ils veulent faire, à se préparer mieux à leurs futures études en prépa notamment, ou, s'ils ne savent pas encore, à découvrir via des formations en entreprise, à l'étranger ou dans le milieu associatif les différents métiers qui correspondent à leurs centres d'intérêt", explique la maman d'Aurèle et Élise, 4 et 7 ans.

Quelques jours auparavant, dans une interview accordée au Parisien week-end, Tiphaine Auzière avait évoqué son expérience personnelle, lorsqu'elle avait débarqué dans la capitale pour intégrer la Sorbonne. "Je me suis sentie un peu exclue en arrivant à Paris", s'était-elle souvenue.

Pour que tous les profils aient les mêmes chances d'intégrer le lycée Autrement, qu'importe le milieu social et la région d'origine, les frais de scolarité iront de quelques dizaines d'euros à 11 000 suivant les cas. Tous ceux qui y seront scolarisés bénéficieront de "méthodes d'enseignement innovantes qui valorisent la confiance en soi et les compétences extrascolaires".

Et Tiphaine Auzière ne compte pas s'arrêter à un seul lycée, l'avocate voit bien plus grand. Elle a pour projet d'ouvrir une autre structure du même type à Étaples, juste à côté du Touquet.

Brigitte Macron va-t-elle enseigner à Autrement ?

Pour l'heure, la première promotion d'Autrement n'est pas encore complète. Quant à savoir si Brigitte Macron y donnera des cours ? Sa fille a déclaré que non au Parisien week-end. "Elle a longtemps enseigné, c'est vrai... mais elle est déjà engagée dans Live, son école destinée aux décrocheurs et puis, elle a un emploi du temps chargé", a-t-elle expliqué.

Retrouvailles après le confinement

Mère et fille ont sans nul doute beaucoup échangé sur la création de ce nouveau lycée lors de leurs retrouvailles après le confinement. Tiphaine Auzière évoque ces joyeuses retrouvailles organisées dans la résidence de La Lanterne, à Versailles, auprès de Gala : "Les sept petits [enfants, NDLR] étaient si heureux de retrouver leurs cousins et leurs mamie et daddy, se souvient Tiphaine Auzière. Nous avions pas mal d'anniversaires à fêter en retard."

