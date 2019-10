Brigitte Macron : Sa fille Tiphaine raconte les repas de famille animés

À l'occasion du lancement de Droitdirect.fr, Tiphaine Auzière était l'invitée de Thomas Sotto sur RTL, le 9 octobre 2019. Tout en présentant cette nouvelle plateforme visant à conseiller les femmes légalement en matière de violences conjugales, l'avocate de 35 ans a évoqué sa vie de famille singulière avec sa mère, Brigitte Macron, et son président de beau-père, Emmanuel Macron.

Même si sa mère et son beau-père résident au palais de l'Élysée depuis deux ans, Tiphaine Auzière a confié que les repas de famille étaient toujours aussi animés qu'auparavant : "Vous savez ce que c'est, les repas de famille, chacun à son point de vue, parfois on est convaincu parfois non, mais au moins, quand il y a du dialogue, c'est que, nécessairement, il y a une ouverture d'esprit." Et même si le chef de l'État est à table, pas question de se censurer : "On est une famille qui a toujours été très libre dans les modes de discussion, avec des opinions qui peuvent être les mêmes ou divergentes sur certains sujets, donc on est une famille qui échange beaucoup, a-t-elle expliqué. Ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. C'est un gage de démocratie familiale."

Pour autant, une carrière en politique n'est pas dans les projets de Tiphaine Auzière pour le moment : "Une double casquette, maman et avocate, c'est déjà un travail à plein temps. Donc la politique, très peu pour moi (...). Je suis un acteur de terrain et j'aime continuer à l'être." Un acteur de terrain qui a pu compter sur le soutien de Marlène Schiappa pour le lancement de Droitdirect.fr mercredi à Berck (Pas-de-Calais), en plein Grenelle des violences conjugales.