Emmanuel et Brigitte Macron à Brégançon : complicité et décontraction

Blazer blanc, jean et mine réjouie pour madame, chemise immaculée et sourire plus discret pour monsieur : au beau milieu de leurs congés d'été au fort Brégançon, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont accepté d'ouvrir les portes de Brégançon pour le magazine Paris Match du 20 août 2020. L'occasion pour le couple présidentiel d'accorder un entretien estival avec, déjà, le regard tourné vers une rentrée chargée.

Le président de la République et la première dame ont rejoint le Var et leur demeure d'été officielle le 29 juillet dernier et ce, pour la troisième année consécutive. Tout en s'accordant quelques moments de détente ensoleillée, que ce soit en dégustant une pizza au Lavandou ou autour d'un café en terrasse à Bormes-les-Mimosas avec le maire de la ville, François Arizzi, Emmanuel Macron garde un oeil sur son agenda et l'évolution de la crise sanitaire dans l'hexagone.

En ouvrant les portes du fort de Brégançon, le couple présidentiel laisse ainsi voir les différents éléments qu'il a pu y apporter ces trois dernières années. "Depuis que le couple Macron est là, tout le mobilier et toute la décoration ont changé. On voit qu'ils reçoivent les enfants, les petits-enfants, car les canapés sont beaucoup moins fragiles qu'avant, ça fait une maison qui vit", avait expliqué Valérie Collet, de l'Office du tourisme de la ville, au micro d'Europe 1 le 30 juillet. Une nouvelle décoration plus chaleureuse que les curieux pourront apprécier dès la réouverture au public de la demeure à la fin de l'été.