Emmanuel Macron en vacances : élégant en look décontracté, pour un bain de foule

Polo bleu marine Lacoste, jean et baskets, Emmanuel Macron est bel et bien en vacances ! Arrivé en toute discrétion au fort de Brégançon dans la soirée du 29 juillet 2020, accompagné de son épouse Brigitte Macron, le président de la République a quitté la forteresse très bien protégée lundi 3 août 2020.

En fin d'après-midi, le chef de l'Etat s'est rendu dans l'agréable centre-ville de Bormes-les-Mimosas. Escorté par plusieurs gardes-du-corps, Emmanuel Macron s'est installé à la terrasse du café-restaurant Le Progrès pour une rencontre amicale avec le maire de la ville, François Arizzi. Les deux hommes se connaissent bien, ils ont l'habitude de se voir lorsqu'Emmanuel Macron pose ses valises dans le Var.

Sans surprise, à peine la présence du président de la République dans le centre-ville a-t-elle été ébruitée que les habitants et touristes se sont regroupés devant Le Progrès. Se montrant toujours disponible, et encore plus en vacances où la détente est de rigueur, Emmanuel Macron n'a pas manqué d'aller à la rencontre du public, une fois son rendez-vous sympathique avec François Arizzi terminé. Son masque soigneusement repositionné, le chef de l'Etat a partagé de nombreux selfies et a échangé avec toutes les catégories de la population. A défaut de pouvoir serrer des mains, il a choisi des saluts bouddhistes. Un nouveau bain de foule réussi pour le président, comme l'an passé ! "Il est vraiment très bel homme !", a même lâché une passante sous le charme d'Emmanuel Macron, comme l'a rapporté Var-Matin. Le président de la République est également allé visiter l'office de tourisme, qui vend en exclusivité des objets-souvenirs de l'Élysée, lors de sa sortie.

La veille, Brigitte et Emmanuel Macron s'étaient rendus dans un restaurant situé sur la plage de Cavalière, au Lavandou. Le couple présidentiel, en famille, avait dîné en "toute simplicité", comme l'a indiqué Geneviève Jouet, l'une des propriétaires des Sirènes, à Var-matin. "Ils ont commandé des pizzas et sont restés deux ou trois heures, en toute simplicité. Ils ont passé un moment sympathique et ont été très agréables avec l'ensemble du personnel, comme à leur habitude. C'est toujours un plaisir de recevoir le Président et son épouse", a commenté cette dernière.