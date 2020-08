Brigitte et Emmanuel Macron : Dîner pizzas "en toute simplicité" au Lavandou

Existe-t-il meilleure publicité que de voir Brigitte et Emmanuel Macron choisir votre restaurant pour dîner, et ce pour la deuxième année consécutive ?

Depuis quelques jours, le président de la République et la première dame se trouvent au fort de Brégançon, dans le Var. Le couple était particulièrement attendu par les habitants de Bormes-les-Mimosas et les nombreux touristes de la région et c'est finalement dans la soirée du 29 juillet 2020 qu'il a posé ses valises dans la forteresse varoise très bien gardée. Ce n'est que le lendemain, le 30 juillet, que l'Elysée a officialisé le début des vacances d'Emmanuel Macron et de son épouse.

Dimanche 2 août 2020, le chef de l'Etat et la première dame étaient de sortie, un dîner qui s'est certes voulu discret mais qui n'a pas manqué d'être relayé par la presse locale. Ainsi, Var-Matin a obtenu des images du couple dînant au restaurant Les Sirènes de Cavalière, au Lavandou. Soigneusement masqués, Brigitte et Emmanuel Macron n'ont pas manqué de poser avec le personnel de cette pizzeria située face à la mer qu'ils connaissent très bien, puisqu'ils l'avaient déjà visitée l'année dernière, lors des mêmes grandes vacances au fort de Brégançon. Emmanuel Macron portait une chemise blanche aux manches retroussées pour l'occasion et son épouse une veste kaki aux boutons noirs.

"Ils ont commandé des pizzas et sont restés deux ou trois heures, en toute simplicité. Ils ont passé un moment sympathique et ont été très agréables avec l'ensemble du personnel, comme à leur habitude. C'est toujours un plaisir de recevoir le Président et son épouse", a commenté Geneviève Jouet, l'une des propriétaires des Sirènes à Var-matin.