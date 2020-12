Jean Castex : Ses filles déracinées à Matignon, il se confie sur leur nouvelle vie

Voilà près de six mois que Jean Castex a posé ses valises à Matignon, avec femme et enfants. Le déménagement de sa famille était d'ailleurs la condition sine qua non pour que l'homme politique de 55 ans accepte le poste de Premier ministre. Une nouvelle vie à Paris sur laquelle l'homme d'État s'est confié sur au cours d'un rare entretien accordé au magazine Paris Match (numéro du 24 décembre 2020).

Passe de ballon de rugby dans le bureau doré de Matignon, balade main dans la main avec Sandra Castex dans le parc du 57 rue de Varenne, en sweat et baskets, repas de famille devant le sapin avec les filles, le chien et les deux chats... Le Premier ministre a non seulement accordé une interview personnelle, mais il a également accepté de prendre la pose pour dévoiler des extraits de son quotidien, à quelques jours de son retour dans le Sud de la France pour les fêtes de fin d'année.

"La présence de ma famille est capitale ; si ma femme n'avait pas accepté de venir habiter à Matignon, je ne serais pas Premier ministre", Jean Castex a-t-il expliqué à nos confrères. Non seulement Sandra Castex a accepté de suivre sa moitié à Paris, mais deux de leurs quatre filles ont elles aussi entamé une nouvelle vie l'été dernier : Eugénie et Léa (15 et 10 ans) ont fait leur rentrée scolaire dans des établissements du quartier. "Ça se passe très bien : elles ont des copines, ça marche bien à l'école, c'est ma grande fierté", le Premier ministre a-t-il confié.

Ma ville me manque

Les deux aînées poursuivent quant à elles leurs études en province : Lise (21 ans) se forme aux sciences du langage à l'université de Strasbourg, tandis que Pauline (19 ans) reste dans le Sud pour devenir assistante vétérinaire. La fin d'année, la famille la passera ensemble à la maison, à Prades, commune catalane dont Jean Castex était le maire jusqu'à sa prise de fonction au sein du gouvernement l'été dernier. "Ma ville me manque. Le terrain et les gens, surtout. Ce sont mes capteurs."

Bien qu'il ait été déclaré cas-contact du président Emmanuel Macron, testé positif au coronavirus le 17 décembre, le Premier ministre dit se porter "comme un charme". L'isolement de sept jours lui a "carotté un jour de congé" mais qu'importe, Sandra Castex est déjà partie dans le Sud et son mari la retrouvera le 24 décembre pour "quelques jours de repos".

