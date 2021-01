Diaporama Brigitte Macron, prochaine candidate de Mask Singer ? Bonne comédienne, elle joue le jeu !

21 / 21

Le président de la république, Emmanuel Macron accompagné de la première dame Brigitte Macron et Gitanas Nauseda, président de la république de Lithuaine, au palais présidentiel, Vilnius, Lituanie, le 28 septembre 2020. © Stéphane Lemouton / Bestimage

French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte are seen with Lithuania's President Gitanas Nauseda and his wife Diana Nausediene before a meeting at the Presidential Palace in Vilnius, Lithuania on September 28, 2020.