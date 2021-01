Brigitte Macron remise de la Covid : ses confidences sur ses symptômes et Emmanuel Macron

Brigitte Macron est sur tous les fronts pour faire parler de l'Opération Pièces Jaunes, édition 2021 – celle-ci réalise des dons en faveur des enfants et adolescents hospitalisés et se tiendra du 18 janvier au 5 février. La première dame qui sera sur TF1 pour assister à une nouvelle édition du Grand concours des animateurs et qui a démontré ses talents de comédienne dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de Camille Combal, était le 17 janvier 2021 sur le plateau du journal télévisé de 20h de TF1.

Cette année "les pièces jaunes se dématérialisent" à cause de la crise sanitaire mais Brigitte Macron est certaine "que tout le monde sera au rendez-vous comme toujours". Après avoir rappelé l'importance de la fondation et avoir mis en avant certaines de ses missions, la première dame a accepté de répondre à une question plus intime. Anne-Claire Coudray lui a demandé des nouvelles de sa santé - rappelons que la première dame a été testée positive au coronavirus en décembre. "Ça s'est bien passé. J'ai été malade, j'ai été soignée. J'ai eu une forme médiane", a-t-elle tout d'abord déclaré. Puis, elle a précisé avoir eu une forme "différente" de covid par rapport à son mari. "Perte de goût, perte d'odorat, fatigue, migraines... cela m'a permis de comprendre à quel point ça peut être anxiogène, notamment au détour du 6e jour quand on se dit : 'Oh la la je respire moins bien, qu'est-ce qui va se passer.' Donc je comprends ceux qui ont été malades", a-t-elle poursuivi.

Brigitte Macron a ensuite fait savoir qu'elle allait se faire vacciner : "Oui je vais me faire vacciner quand ce sera mon tour et quand mon médecin me dira que je peux y aller car je crois que quand on l'a eu il faut attendre trois mois ou avoir très peu d'anticorps. J'irai tout de suite me faire vacciner mais moi j'ai confiance en la médecine."

La femme d'Emmanuel Macron a aussi dû répondre à une question à la fois personnelle et politique. la journaliste lui a demandé si Emmanuel Macron voulait se représenter en 2022 et si elle le soutiendrait. "Je peux vous garantir que ce n'est pas sa préoccupation immédiate en tout cas, il ne m'en parle pas. Actuellement son obsession c'est de sortir la France au mieux de ce qui est en train de se passer", a-t-elle tout d'abord répondu. Et de conclure : "Je n'ai pas mon mot à dire et c'est une décision qu'on prend seul. S'il la prend il me demandera de l'accompagner et c'est à ce moment-là que je lui répondrai." C'est dit !