Vitaa engagée : sa rencontre avec Brigitte Macron pour les Pièces Jaunes, un grand concert

Pandémie oblige, l'opération Pièces Jaunes 2021 se sépare de sa fameuse tirelire. Cette année, l'opération menée par la première dame Brigitte Macron accueillera les dons via un site internet, par SMS, chèque et même dans des bornes coinstar. Les récoltes de cette 32e collecte des Pièces Jaunes seront reversés en faveur des jeunes hospitalisés.

Interviewée au JT de TF1, la présidente de la fondation de Paris-Hôpitaux de France avait expliqué que les associations qui apportaient "de la musique, de la lecture, de l'humain" à ces enfants ne pouvaient plus le faire à cause des distances sociales. Cette année l'opération Pièces Jaunes est également élargie au dépistage de toutes les violences faites aux enfants "physiques, psychologiques ou sexuelles".

C'est pour appuyer ce combat important que Vitaa a souhaité s'engager auprès de Brigitte Macron. La chanteuse a pris part à l'émission Symphonie pour la vie, tournée depuis l'Opéra-Comique, à Paris. "Je me souviens de ma toute première participation en 2007 à l'opération Pièces Jaunes...Toujours et encore plus sensible à cette noble cause qui vient en aide à tellement d'enfants et d'adolescents dans tous les hôpitaux de France. Ensemble avec Brigitte Macron, aidons-les à améliorer leur quotidien à l'hôpital et récoltons le maximum de dons", a écrit l'artiste sur Instagram, le jeudi 4 février 2021, tout en publiant une photo de sa rencontre avec la première dame.

Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football, a participé au tournage au côté de Brigitte Macron. Il est le parrain de cette 32e édition des Pièces Jaunes. L'émission Symphonie pour la vie sera diffusée sur France 3, le mercredi 10 février prochain à 21h05.