Brigitte Macron : Visite privée à Marseille et rencontre avec Florian Thauvin

En début de semaine, Brigitte Macron s'était rendue à La maison de Solenn, à l'hôpital Cochin (à Paris). Cette institution très chère à Bernadette Chirac, qu'elle a cocréée et dont elle est la marraine, propose "des soins pluridisciplinaires en pédiatrie et en médecine de l'adolescent, dans le champ des troubles du comportement alimentaire (anorexies et boulimies), en psychologie et en psychiatrie pour les adolescents de 11 à 18 ans". Brigitte Macron était notamment accompagnée de Patrick Poivre d'Arvor, dont la fille Solenn s'est suicidée à l'âge de 19 ans alors qu'elle souffrait d'anorexie mentale. Le même mal qui a emporté Laurence Chirac, la fille de Bernadette et Jacques Chirac en 2016.