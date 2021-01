Brigitte Macron prête à se faire vacciner, après avoir contracté le coronavirus

Elle est bien placée pour en parler... Invitée d'RTL ce 20 janvier 2021, Brigitte Macron est revenue sur son état de santé après avoir contracté la Covid-19 juste avant Noël, soit une semaine après son mari, le président de la République. Une interview durant laquelle la première dame a affirmé vouloir se faire vacciner pour éviter d'être confrontée une nouvelle fois au coronavirus, surtout s'il s'agit d'un variant plus agressif.

"D'après ce que je lis, les variants sont beaucoup plus contagieux. Mais pour l'instant, ils ne sont pas plus dangereux", a affirmé l'ancienne professeure de français. Mercredi matin, Brigitte Macron a réaffirmé ne pas avoir contracté la même forme de Covid-19 que son époux. Si Emmanuel Macron a souffert de plusieurs symptômes contraignants lors de son isolement à La Lanterne, sa femme a quant à elle fait face à une forme moins pénible.

Déjà lors de son passage au JT de TF1 dimanche dernier, pour promouvoir l'Opération Pièces Jaunes 2021, Brigitte Macron avec expliqué avoir eu une "forme médiane"" avec "perte de goût, perte d'odorat, fatigue, migraines". Au micro d'RTL, la première dame de 67 ans a précisé qu'elle attendait encore "trois mois pour faire une prise de sang et se faire vacciner".

Les choses vont aller mieux

Brigitte Macron ne fait pas encore partie des Français qui peuvent se faire vacciner puisque, pour le moment, la campagne de vaccination "grand public" n'est ouverte qu'aux plus de 75 ans dans les centaines de centres montés à la hâte dans le pays, comme la rappelé l'AFP. Mardi soir, la direction générale de la Santé a fait état d'un bilan de 586 000 doses de vaccin déjà injectées sur près de 2 millions disponibles. Après un démarrage au rythme d'escargot fin décembre, qui a fait polémique, le rythme devrait encore s'accélérer dans les prochains jours, avec 160 000 piqûres attendues cette semaine dans les maisons de retraites et 330 000 vaccinations hors Ehpad.

Lors de son passage sur TF1, Brigitte Macron avait affirmé comprendre et partager l'impatience des Français. "Les choses vont aller mieux mais on ne peut pas dire quand, et ça, c'est extrêmement difficile parce que vous ne pouvez pas vous projeter très clairement dans un avenir." La première dame avait ajouté que "l'obsession" de son mari Emmanuel Macron était "de sortir la France au mieux" de la crise, avant même de songer à son éventuelle candidature aux élections présidentielles de 2022.