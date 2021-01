Brigitte Macron : Look d'hiver sobre et moderne pour un dernier hommage à Pierre Cardin

Pour rendre hommage à Pierre Cardin, la première dame a soigné sa tenue. Le 29 janvier 2021, Brigitte Macron a assisté à la messe anniversaire à la mémoire du couturier, organisée en l'église de La Madeleine à Paris. Aux côtés de l'épouse du président de la République, plusieurs personnalités du monde de la culture étaient présentes.

C'est enveloppée dans une élégante cape noire, égayée de gants de cuir bleu, que Brigitte Macron a fait une arrivée remarquée devant l'édifice religieux, accompagnée de son chef du protocole, José Pietroboni. L'ancienne professeure de français de 67 ans a retrouvé sur place plusieurs connaissances, dont l'académicien Jean-Michel Wilmotte et le neveu de Pierre Cardin, Rodrigo Basilicati (voir diaporama). Sylvie Vartan et son mari Tony Scotti étaient également présents, de même que Patrick Poivre d'Arvor, Jean-Claude Jitrois, le prince Emmanuel-Philibert de Savoie, le populaire styliste Jacquemus, le collectionneur et animateur Pierre-Jean Chalençon, Jeanne d'Hauteserre (maire du 8e arrondissement de Paris)...

Pierre Cardin est décédé le 29 décembre 2020 à l'âge de 98 ans. Ses obsèques se sont tenues le 3 janvier dernier lors d'une cérémonie privée et le célèbre couturier a été inhumé au cimetière de Montmartre, au côté de son ami et associé André Oliver, décédé en 1993. Selon ses dernières volontés, le styliste entrepreneur a été inhumé dans un cercueil noir, en habit d'académicien des beaux arts avec l'épée qu'il avait dessinée, la poignée entremêlant un dé à coudre, le chas d'une aiguille et une bobine de fil, tandis que la lame rappelle celles d'une paire de ciseaux.