Pierre Cardin : Des obsèques en toute intimité, il repose auprès de l'amour de sa vie

2021 débute avec une certaine tristesse pour le monde de la mode. Les obsèques de l'immense couturier Pierre Cardin se sont déroulées samedi en fin de matinée au cimetière de Montmartre, à Paris. Une cérémonie très privée, puisqu'aucune photo n'a fuité de ce moment précieux. Comme la famille du créateur l'a soufflé à l'AFP, les dernières volontés de Pierre Cardin ont été respectées.

Le styliste parisien a ainsi été inhumé dans un cercueil noir, en habit d'académicien des beaux arts, accompagné de l'épée qu'il avait dessinée. La poignée de l'arme est entremêlée à un dé à coudre, orné d'une aiguille et d'une bobine à fil, alors que la lame prend désormais des airs de paire de ciseaux.

Le samedi 2 janvier 2021, Pierre Cardin a pu retrouver son amour éternel : André Oliver, son compagnon et associé, décédé en 1993. Sous un dais de toile verte - sa couleur favorite -, famille et collaborateur se sont retrouvés avant l'inhumation pour une bénédiction et plusieurs hommages. Après avoir préservé l'intimité des proches du couturier, une messe commémorative sera organisée à la fin janvier à Paris.

Ces obsèques sont également l'occasion pour la famille de Pierre Cardin d'expliquer qui reprendra les rennes de la maison de couture. Le neveu du créateur, Rodrigo Basilicati Cardin, a été choisi pour prendre la tête de la firme. "La maison continue sous la conduite de son neveu Rodrigo Basilicati Cardin pour mener de nouveaux projets, tout en respectant l'héritage mode de son talentueux fondateur", a-t-il été expliqué à l'AFP. Auparavant, il était président de Cardin Evolution, administrateur du holding Cardin et directeur du projet du Palais Lumière.